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Президент побывал на обновленной улице Ахмада Дониша

Пресс-служба президента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200829/14866164/Prezident-pobyval-na-obnovlennoy-ulitse-Akhmada-Donisha.html

На участке выстроены пешеходные и велосипедные дорожки, а также сохранены деревья. Помимо этого, высажено еще 1850 декоративных многолетних растений. 

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел улицу Ахмада Дониша после ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта — фото

Отмечается, что на протяжении многих лет участок дороги был огорожен из-за строительства продолжения Юнусабадской линии метро.

"Отрезок улицы Ахмада Дониша длиной 2,2 км от улицы Амира Темура до Ташкентской кольцевой автодороги перестроен в шестиполосную улицу, реконструирована существовавшая четырехполосная улица", - указано в сообщении.

Теперь вдоль улицы выстроены пешеходные и велосипедные дорожки, а также сохранены деревья. Помимо этого, высажено еще 1850 декоративных многолетних растений. 

 

Пресс-служба президента
Обновленная улица имени Ахмада Дониша

 

На перекрестках проезжая часть расширяется для поворотов налево и направо. Ожидается, что благодаря реконструкции уменьшится загруженность улицы и прилегающих улиц, а также сократится время в пути из Ташкентского и Кибрайского районов до центра столицы.

"И местное население, и гости оценивают работу государства по качеству дорог. Если дороги хорошие, люди довольны. Поэтому необходимо строить такие качественные транспортные артерии и в регионах, следует обновить и сельские", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также ознакомился с работой по ремонту и благоустройству на улице Фаргона йули. По данным проекта, разработанного совместно с турецкой компанией Kalyon, на этом участке запланировано строительство новой восьмиполосной автодороги. К тому же будет отремонтирована существующая двухполосная дорога. Кроме того, намечено создание зеленых зон, пешеходных и велосипедных дорожек.

Теги:
Ташкент, реконструкция, улица, президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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