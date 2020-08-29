Президент побывал на обновленной улице Ахмада Дониша

На участке выстроены пешеходные и велосипедные дорожки, а также сохранены деревья. Помимо этого, высажено еще 1850 декоративных многолетних растений.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел улицу Ахмада Дониша после ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что на протяжении многих лет участок дороги был огорожен из-за строительства продолжения Юнусабадской линии метро.

"Отрезок улицы Ахмада Дониша длиной 2,2 км от улицы Амира Темура до Ташкентской кольцевой автодороги перестроен в шестиполосную улицу, реконструирована существовавшая четырехполосная улица", - указано в сообщении.

Теперь вдоль улицы выстроены пешеходные и велосипедные дорожки, а также сохранены деревья. Помимо этого, высажено еще 1850 декоративных многолетних растений.

Пресс-служба президента Обновленная улица имени Ахмада Дониша

На перекрестках проезжая часть расширяется для поворотов налево и направо. Ожидается, что благодаря реконструкции уменьшится загруженность улицы и прилегающих улиц, а также сократится время в пути из Ташкентского и Кибрайского районов до центра столицы.

"И местное население, и гости оценивают работу государства по качеству дорог. Если дороги хорошие, люди довольны. Поэтому необходимо строить такие качественные транспортные артерии и в регионах, следует обновить и сельские", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также ознакомился с работой по ремонту и благоустройству на улице Фаргона йули. По данным проекта, разработанного совместно с турецкой компанией Kalyon, на этом участке запланировано строительство новой восьмиполосной автодороги. К тому же будет отремонтирована существующая двухполосная дорога. Кроме того, намечено создание зеленых зон, пешеходных и велосипедных дорожек.