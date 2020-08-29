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Глава республики совершил маршрут по первой надземной линии метро

Пресс-служба президента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200829/14866754/Prezident-pobyval-na-stantsiyakh-pervoy-nadzemnoy-linii-metro.html

Общая протяженность всех линий с 35 станциями - 55 километров. Стоимость проекта составила свыше $422 миллионов. 

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В начале июня текущего года были завершены работы на первом этапе ташкентской кольцевой линии метро по направлению "Дустлик-2 – Куйлюк". Она имеет 7 остановок, а ее протяженность составляет 11 км. Интерьер каждой станции выдержан в национальном стиле.

Пресс-служба президента
Станция ташкентской кольцевой линии метро

Сегодня, 29 августа, Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатами проделанной работы, сообщают в пресс-службе главы государства. 

"Путь от первой до последней станции занимает 19 минут. По маршруту курсируют 4 поезда по 4 вагона каждый. Линия способна обслуживать 46 тысяч пассажиров в сутки", - отмечено на сайте президента.

Для удобства пассажиров были использованы современные технологии - установлены турникеты для электронной оплаты проезда.

Пресс-служба президента
Презентация строительства следующих этапов надземной кольцевой линии метро

Кроме того, на станции "Куйлюк" была проведена презентация строительства следующих этапов. На втором - станция "Алмазар" будет связана с рынком Куйлюк, на третьем — метро протянется до станции "Беруни", на четвертом - до станции "Бодомзор". На завершающей стадии линию соединят со станцией "Дустлик", образовав тем самым кольцо. Общая протяженность всех линий с 35 станциями — 55 километров.

Известно, что стоимость проекта надземного кольцевого метро составила свыше $422 миллионов. 

Ранее глава республики также осмотрел новые станции метрополитена — "Туркистан" и "Юнусабад". 




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