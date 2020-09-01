Казахстан ускорит сокращение чиновников

По словам президента страны, низкооплачиваемая государственная служба обходится обществу слишком дорого.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Число чиновников в Казахстане к 2021 году должно сократиться на четверть, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Как пишет Sputnik Казахстан, в ходе ежегодного послания народу страны он отметил: пандемия и перевод большинство сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что госаппарат "можно и нужно сокращать".

"Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора. В этом году следует сократить их на десять процентов, а в следующем — еще на 15 процентов. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25 процентов мы решим уже в 2021-м. В зависимости от результатов и с учетом цифровизации мы примем решение и о дальнейшем сокращении", — сказал Токаев.

По его словам, "за счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников".

Низкооплачиваемая госслужба обходится обществу слишком дорого, добавил президент.