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Казахстан ускорит сокращение чиновников

© Sputnik / Сергей Субботин
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200901/14884717/Kazahstan-uskorit-sokrashchenie-chinovnikov.html

По словам президента страны, низкооплачиваемая государственная служба обходится обществу слишком дорого.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Число чиновников в Казахстане к 2021 году должно сократиться на четверть, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Как пишет Sputnik Казахстан, в ходе ежегодного послания народу страны он отметил: пандемия и перевод большинство сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что госаппарат "можно и нужно сокращать".

"Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора. В этом году следует сократить их на десять процентов, а в следующем — еще на 15 процентов. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25 процентов мы решим уже в 2021-м. В зависимости от результатов и с учетом цифровизации мы примем решение и о дальнейшем сокращении", — сказал Токаев.

По его словам, "за счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников".

Низкооплачиваемая госслужба обходится обществу слишком дорого, добавил президент.

Теги:
политика, Касым-Жомарт Токаев, чиновники, Казахстан



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