Мишустин рассказал, кого считает своим наставником

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает своим наставником президента страны Владимира Путина. Об этом он рассказал, выступая на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".
"Сегодня для меня наставник — президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться", — сказал политик. Его цитирует РИА Новости.
Премьер отметил, что "может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит".
Первыми наставниками премьера, по его словам, были родители, а затем — учителя в школе.
Напомним, Путин назначил Мишустина главой правительства РФ в январе 2020 года. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу.