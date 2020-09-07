Мишустин рассказал, кого считает своим наставником

Глава российского правительства назвал наставничество тонким инструментом, основанным на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает своим наставником президента страны Владимира Путина. Об этом он рассказал, выступая на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".

"Сегодня для меня наставник — президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться", — сказал политик. Его цитирует РИА Новости.

Премьер отметил, что "может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит".

"Поэтому для меня наставничество — это люди, близкие мне, люди, которые окружают меня как в профессии, так и в личной жизни", — добавил политик.

Первыми наставниками премьера, по его словам, были родители, а затем — учителя в школе.

Напомним, Путин назначил Мишустина главой правительства РФ в январе 2020 года. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу.