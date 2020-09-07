21:16 07 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Мишустин рассказал, кого считает своим наставником

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
36610
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/07/14924711.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200907/14924492/Mishustin-rasskazal-kogo-schitaet-svoim-nastavnikom.html

Глава российского правительства назвал наставничество тонким инструментом, основанным на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает своим наставником президента страны Владимира Путина. Об этом он рассказал, выступая на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".

"Сегодня для меня наставник — президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться", — сказал политик. Его цитирует РИА Новости.

Премьер отметил, что "может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит".

© Sputnik / Александр Астафьев
Мишустин — о лечении от COVID-19, золотовалютных запасах России и детской мечте
"Поэтому для меня наставничество — это люди, близкие мне, люди, которые окружают меня как в профессии, так и в личной жизни", — добавил политик.

Первыми наставниками премьера, по его словам, были родители, а затем — учителя в школе.

Напомним, Путин назначил Мишустина главой правительства РФ в январе 2020 года. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу.

Теги:
Россия, политика, Владимир Путин, Михаил Мишустин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте открылся первый участок кольцевой линии метро — фото
В Эквадоре воры ворвались в дом ученицы во время урока в Zoom — видео
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться