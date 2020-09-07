Камилов приедет в Москву на заседание СМИД ШОС

В центре внимания встречи под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет ход подготовки предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), которое пройдет в Москве 9-10 сентября. Об этом сообщили в МИД республики.

По данным пресс-службы, глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов обсудит со своими коллегами из других стран вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему Саммиту ШОС, а также актуальные международные и региональные темы.

Запланирован ряд двусторонних встреч, отметили в МИД.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Государствами-членами ШОС являются восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Наблюдатели в ШОС на данный момент — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.