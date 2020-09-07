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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов перед началом переговоров в Ташкенте.

Камилов приедет в Москву на заседание СМИД ШОС

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200907/14924920/Kamilov-priedet-v-Moskvu-na-zasedanie-SMID-ShOS.html

В центре внимания встречи под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет ход подготовки предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), которое пройдет в Москве 9-10 сентября. Об этом сообщили в МИД республики.

По данным пресс-службы, глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов обсудит со своими коллегами из других стран вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему Саммиту ШОС, а также актуальные международные и региональные темы.

Заседание совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Запланирован ряд двусторонних встреч, отметили в МИД.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Государствами-членами ШОС являются восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Наблюдатели в ШОС на данный момент — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Теги:
Узбекистан, внешняя политика, политика, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, ШОС



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