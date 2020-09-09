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Мирзиёев поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200909/14940752/Mirziev-pozdravil-Rakhmona-s-Dnem-nezavisimosti-Tadzhikistana.html

Таджикистан 9 сентября отмечает 29-ю годовщину независимости республики. Из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия там отменены.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости.

Мирзиёев пожелал Рахмону "крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности", а народу Таджикистана — "мира, благополучия и процветания".

Президента Таджикистана также поздравил российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что республика добилась значительных успехов в экономической и социальной сферах и играет конструктивную роль в региональных и международных делах.

Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником
Пресс-служба
Кто из лидеров стран поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости
"Отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Расширяется двустороннее сотрудничество на различных направлениях, взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных структур", — отметил Путин в поздравлении.

Президент РФ также выразил уверенность, что "дальнейшее наращивание всего комплекса российско-таджикистанских связей отвечает коренным интересам дружественных народов России и Таджикистана, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии".

Теги:
внешняя политика, политика, День независимости, Узбекистан, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев



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