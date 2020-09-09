Мирзиёев поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости.

Мирзиёев пожелал Рахмону "крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности", а народу Таджикистана — "мира, благополучия и процветания".

Президента Таджикистана также поздравил российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что республика добилась значительных успехов в экономической и социальной сферах и играет конструктивную роль в региональных и международных делах.

"Отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Расширяется двустороннее сотрудничество на различных направлениях, взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных структур", — отметил Путин в поздравлении.

Президент РФ также выразил уверенность, что "дальнейшее наращивание всего комплекса российско-таджикистанских связей отвечает коренным интересам дружественных народов России и Таджикистана, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии".