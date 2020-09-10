Путин анонсировал проведение видеоконференции глав стран ШОС в ноябре

Ранее планировалось, что саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в очном формате 21-23 июля в Санкт-Петербурге, однако он был перенесен в связи с пандемией COVID-19.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил, что заседание Совета глав государств — членов ШОС намечено на ноябрь и пройдет в формате видеоконференции.

Ранее планировалось, что саммит ШОС пройдет в очном формате 21-23 июля в Санкт-Петербурге, однако он был перенесен в связи с пандемией COVID-19.

"Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание глав государств. Прорабатываем его проведение в ноябре в формате видеоконференции. Уверен, что на предстоящем саммите мы сможем предметно и по деловому обсудить пути дальнейшего наращивания всестороннего взаимодействия", — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что другие страны продолжают проявлять интерес к объединению.

По его словам, в ШОС поступило 16 заявок на вступление в качестве государств — членов, получение статуса наблюдателя или партнера по диалогу.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.