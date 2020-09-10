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Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД ШОС в Москве

Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД ШОС в Москве

МИД Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200910/14949603/Delegatsiya-Uzbekistana-prinyala-uchastie-v-zasedanii-SMID-ShOS-v-Moskve.html

9-10 сентября 2020 года делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в очередном заседании.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД ШОС в Москве, сообщает МИД республики.

"9-10 сентября 2020 года делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Москве", - говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил, что заседание Совета глав государств — членов ШОС намечено на ноябрь и пройдет в формате видеоконференции.

Ранее планировалось, что саммит ШОС пройдет в очном формате 21-23 июля в Санкт-Петербурге, однако он был перенесен в связи с пандемией COVID-19.

Путин анонсировал проведение видеоконференции глав стран ШОС в ноябре >>

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

Теги:
Москва, Москва, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Абдулазиз Камилов, ШОС, ШОС



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