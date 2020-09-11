Число солдат США в Афганистане сократится до 4,5 тысячи за один-два месяца

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Соединенные Штаты Америки сократят свой контингент в Афганистане до 4,5 тысячи военнослужащих через один-два месяца, заявил спецпредставитель США по Исламской республике Залмай Халилзад.

"Сейчас мы на второй стадии (сокращения. — Прим. ред.). Первая стадия предполагает 8,6 тысячи (военнослужащих — Прим. ред.), а вторая приведет примерно к 4,5 тысячи к середине октября — середине ноября. Мы на этом пути", — сказал Халилзад на брифинге. Его цитирует РИА Новости

Спецпредставитель также отметил, что соглашение, заключенное ранее между США и "Талибаном"*, предусматривает сокращение не только американского контингента, но и сил их союзников по НАТО, находящихся в стране.

Напомним, данное соглашение о мире — первое за более чем 18 лет войны — было подписано в конце февраля в Катаре. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация