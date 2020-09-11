22:56 11 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Американские военные на юго-востоке Афганистана

Число солдат США в Афганистане сократится до 4,5 тысячи за один-два месяца

© Foto : Master Sgt. Alejandro Licea
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200911/14958513/Chislo-soldat-SShA-v-Afganistane-sokratitsya-do-45-tysyachi-za-odin-dva-mesyatsa.html

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Соединенные Штаты Америки сократят свой контингент в Афганистане до 4,5 тысячи военнослужащих через один-два месяца, заявил спецпредставитель США по Исламской республике Залмай Халилзад.

Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Foto : Master Sgt. Alejandro Licea
Афганистан: американская оккупация покажется раем после талибанизации
"Сейчас мы на второй стадии (сокращения. — Прим. ред.). Первая стадия предполагает 8,6 тысячи (военнослужащих — Прим. ред.), а вторая приведет примерно к 4,5 тысячи к середине октября — середине ноября. Мы на этом пути", — сказал Халилзад на брифинге. Его цитирует РИА Новости.

Спецпредставитель также отметил, что соглашение, заключенное ранее между США и "Талибаном"*, предусматривает сокращение не только американского контингента, но и сил их союзников по НАТО, находящихся в стране.

Напомним, данное соглашение о мире — первое за более чем 18 лет войны — было подписано в конце февраля в Катаре.  Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
Радикальное движение "Талибан", политика, военные, солдаты, США, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лесные пожары в Калифорнии, США
Калифорния в огне: площадь пожаров бьет рекорды - фотолента
"Оскар" меняет правила: как будут снимать лучшие фильмы года
Столица открывает международное авиасообщение: правила для пассажиров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться