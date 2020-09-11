Камилов и Лебедев обсудили подготовку саммита глав СНГ

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу встретился в Москве с председателем Исполкома СНГ, исполнительным секретарем Содружества Сергеем Лебедевым, сообщили в МИД РУз.

По данным пресс-службы, стороны отметили, что Узбекистану, который в 2020 председательствует в СНГ, удалось успешно реализовать большинство запланированных мероприятий, несмотря на пандемию коронавируса.

На встрече Камилов и Лебедев обсудили подготовку основного мероприятия — саммита глав государств СНГ, запланированного на 16 октября. Его повестка включает в себя важные вопросы, "направленные на дальнейшее повышение эффективности деятельности СНГ", отмечается в публикации.

Напомним, узбекская делегация во главе с Абдулазизом Камиловым прибыла в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС, которое состоялось 9-10 сентября.