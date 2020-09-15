Бывший глава ЕБРР назначен советником президента Узбекистана

Сума Чакрабарти сообщил, что также станет консультантом главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева по вопросам экономического развития и эффективного управления.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Экс-глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти сообщил в Twitter о своем назначении на пост советника президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества.

"С нетерпением жду, когда смогу помочь [президенту Шавкату Мирзиёеву] в реализации программы реформ", — отметил Чакрабарти.

Full of joy as I have just heard that President Mirziyoyev of Uzbekistan is appointing me as his Adviser on economic development, effective governance and international cooperation. Looking forward to helping him implement his reform agenda. — Suma Chakrabarti (@SumaChakrabarti) September 14, 2020

Кроме того, бывший глава ЕБРР написал, что также назначен советником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по вопросам экономического развития и эффективного управления.

AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS Бывший глава ЕБРР Сума Чакраборти

Напомним: Сума Чакрабарти занимал должность руководителя ЕБРР с июля 2012 года по июль 2020 года. Ранее он работал постоянным секретарем в Департаменте международного развития (2002−2007) и Министерстве юстиции (2007−2012) Соединенного Королевства.

В июле Сума Чакрабарти был награжден орденом "Дустлик" за заслуги "в налаживании стратегического партнерства и расширении многопланового сотрудничества" между Узбекистаном и ЕБРР.