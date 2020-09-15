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Бывший глава ЕБРР Сума Чакрабарти

Бывший глава ЕБРР назначен советником президента Узбекистана

AFP / EMMANUEL DUNAND
Политика
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Сума Чакрабарти сообщил, что также станет консультантом главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева по вопросам экономического развития и эффективного управления.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Экс-глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти сообщил в Twitter о своем назначении на пост советника президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества.

"С нетерпением жду, когда смогу помочь [президенту Шавкату Мирзиёеву] в реализации программы реформ", — отметил Чакрабарти.

Кроме того, бывший глава ЕБРР написал, что также назначен советником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по вопросам экономического развития и эффективного управления.

Бывший глава ЕБРР Сума Чакраборти
AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS
Бывший глава ЕБРР Сума Чакраборти

Напомним: Сума Чакрабарти занимал должность руководителя ЕБРР с июля 2012 года по июль 2020 года. Ранее он работал постоянным секретарем в Департаменте международного развития (2002−2007) и Министерстве юстиции (2007−2012) Соединенного Королевства.

В июле Сума Чакрабарти был награжден орденом "Дустлик" за заслуги "в налаживании стратегического партнерства и расширении многопланового сотрудничества" между Узбекистаном и ЕБРР.

Теги:
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), назначение, президент Узбекистана, советник



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