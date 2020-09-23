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Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Узбекистана предложил создать комитет по Афганистану при ООН

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200923/15039293/Prezident-Uzbekistana-predlozhil-sozdat-komitet-po-Afganistanu-pri-OON.html

Узбекский лидер в среду выступил на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на сессии Генассамблеи ООН, предложил создать при организации постоянно действующий комитет по содействию развитию Афганистана.

"Целесообразно создать при Организации Объединенных Наций постоянно действующий комитет. Основной задачей должно стать содействие социально-экономическому развитию Афганистана", — заявил Мирзиёев в ходе видеовыступления.

Глава республики считает, что этот комитет будет "прислушиваться к мнениям и чаяниям этого многострадального народа". Он напомнил, что в целях вовлечения Афганистана в региональные интеграционные процессы Узбекистан приступил к реализации крупных инфраструктурных проектов в этой стране — строительству линии электропередачи Сурхан-Пули-Хумри и железной дороги из Мазари-Шарифа к портам Индийского океана.

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УзА
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"По нашему убеждению, вопросы установления мира и стабильности в Афганистане должны оставаться в центре внимания Организации Объединенных Наций", — добавил Мирзиеев.

В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и радикальному движению "Талибан"* все условия для проведения прямых переговоров без выдвижения каких-либо предварительных условий. В апреле 2019-го пресс-служба главы Афганистана сообщала, что власти РУз предложили провести переговоры афганского правительства и талибов в Самарканде.

В начале сентября этого года узбекистанский МИД подтвердили готовность провести один из раундов межафганских мирных переговоров в Самарканде.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Теги:
Генассамблея ООН, Афганистан, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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