Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Узбекский лидер в ходе видеовыступления озвучил несколько важных предложений. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду выступил на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Что предложил узбекский лидер

Разработать Международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии, в котором должны быть отражены обязательства каждого государства перед своими гражданами и международными партнерами.

Принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН о повышении роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.

Провести в сотрудничестве с ЮНЕСКО в 2021 году в Хиве Международный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций".

Создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану, "который будет прислушиваться к мнению и чаяниям этого многострадального народа", содействовать социально-экономическому развитию ИРА.

Принять специальную резолюцию ГА ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия этого документа — объявить Международным днем защиты и восстановления экологических систем.

Определить тему борьбы с бедностью как одну из основных на предстоящей сессии Генассамблеи ООН, а также организовать глобальный саммит, посвященный этой проблеме.

Создать под эгидой ООН Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности — чтобы глубоко интегрировать страны ЦА в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры.

Это выступление в ООН стало для Шавката Мирзиёева вторым за годы его президентства. Первое состоялось в 2017 году. Тогда глава республики тоже озвучил несколько предложений.

Какие инициативы были реализованы