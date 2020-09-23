Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду выступил на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.
Что предложил узбекский лидер
- Разработать Международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии, в котором должны быть отражены обязательства каждого государства перед своими гражданами и международными партнерами.
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Принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН о повышении роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.
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Провести в сотрудничестве с ЮНЕСКО в 2021 году в Хиве Международный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций".
- Создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану, "который будет прислушиваться к мнению и чаяниям этого многострадального народа", содействовать социально-экономическому развитию ИРА.
- Принять специальную резолюцию ГА ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия этого документа — объявить Международным днем защиты и восстановления экологических систем.
- Определить тему борьбы с бедностью как одну из основных на предстоящей сессии Генассамблеи ООН, а также организовать глобальный саммит, посвященный этой проблеме.
- Создать под эгидой ООН Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности — чтобы глубоко интегрировать страны ЦА в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры.
Это выступление в ООН стало для Шавката Мирзиёева вторым за годы его президентства. Первое состоялось в 2017 году. Тогда глава республики тоже озвучил несколько предложений.
Какие инициативы были реализованы
- Организована Ташкентская международная конференция высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" (27 марта 2018-го).
- Проведены консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Принята резолюция ГА ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе" (22 июня 2018-го).
- Создан Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья (27 ноября 2018-го).
- Принята специальная резолюция ГА ООН "Просвещение и религиозная толерантность" (12 декабря 2018-го).
- Разработан проект Конвенции о правах молодежи. Он был обсужден в ходе второго Самаркандского веб-форума по правам человека (12-13 августа 2020-го).