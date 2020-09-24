Эксперт: борьба с бедностью в ЦА поможет ослабить террористические угрозы

Президент Узбекистана предложил определить тему борьбы с бедностью как одну из основных на предстоящей сессии ГА ООН и организовать глобальный саммит, посвященный этой проблеме. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал эту инициативу.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Борьба с бедностью — актуальная задача для всего мира, в том числе для Центральной Азии, отметил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Он напомнил, что в течение минувшего лета на территории Узбекистана были задержаны несколько десятков участников международной террористической организации, действующей и в Афганистане.

"С одной стороны, это говорит об опасном соседстве, с другой — о том, что существует определенная прослойка людей, которые в кризис оказались не адаптированными к новым экономическим условиям. Частично это связано с войной, частично — с объективными трудностями. Здесь опять-таки нужно думать сообща. Необходимо ликвидировать экономическую базу для терроризма, чтобы обезопасить и Узбекистан, и другие страны региона. Господин Мирзиёев озаботился этой ситуацией, и я надеюсь, что выработка единой стратегии, общая работа в этом направлении найдет поддержку у других игроков", — сказал Никита Мендкович в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан

Напомним, узбекский лидер выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября. В видеообращении он выдвинул ряд инициатив в сферах борьбы с бедностью, экологии, прав человека, регионального сотрудничества, безопасности и других.