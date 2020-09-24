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Силуэт вооружённого боевика

Эксперт: борьба с бедностью в ЦА поможет ослабить террористические угрозы

AMER ALMOHIBANY / AFP
Политика
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Тема:
Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (11)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200924/15049367/Ekspert-borba-s-bednostyu-v-TsA-pomozhet-oslabit-terroristicheskie-ugrozy.html

Президент Узбекистана предложил определить тему борьбы с бедностью как одну из основных на предстоящей сессии ГА ООН и организовать глобальный саммит, посвященный этой проблеме. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал эту инициативу.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Борьба с бедностью — актуальная задача для всего мира, в том числе для Центральной Азии, отметил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. 

Он напомнил, что в течение минувшего лета на территории Узбекистана были задержаны несколько десятков участников международной террористической организации, действующей и в Афганистане.

Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Пресс-служба президента Узбекистана
Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН
"С одной стороны, это говорит об опасном соседстве, с другой — о том, что существует определенная прослойка людей, которые в кризис оказались не адаптированными к новым экономическим условиям. Частично это связано с войной, частично — с объективными трудностями. Здесь опять-таки нужно думать сообща. Необходимо ликвидировать экономическую базу для терроризма, чтобы обезопасить и Узбекистан, и другие страны региона. Господин Мирзиёев озаботился этой ситуацией, и я надеюсь, что выработка единой стратегии, общая работа в этом направлении найдет поддержку у других игроков", — сказал Никита Мендкович в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Напомним, узбекский лидер выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября. В видеообращении он выдвинул ряд инициатив в сферах борьбы с бедностью, экологии, прав человека, регионального сотрудничества, безопасности и других.

Тема:
Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (11)
Теги:
безопасность, политика, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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