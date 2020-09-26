Депутаты одобрили кандидатуру Ганиева на пост вице-премьера

Ранее стало известно, что Шухрат Ганиев освобожден от должности хокима Ферганской области, которую занимал с 2011 года.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана одобрили кандидатуру Шухрата Ганиева на пост вице-премьера, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента республики.

"Двадцать пятого сентября состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. Депутаты рассмотрели кандидатуру Шухрата Ганиева на пост вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер. Народные представители одобрили кандидатуру Ганиева", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Шухрат Ганиев с 2011 года занимал должность хокима Ферганской области. На этом посту его сменил Хайрулла Базаров, который до этого возглавлял администрацию Наманганской области.