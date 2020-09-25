Быший хоким Наманганской области возглавил администрацию Ферганской области

Освободившуюся должность в хокимияте Наманганской области занял Шавкатжон Абдуразаков, ранее работавший председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Шухрат Ганиев освобожден от должности хокима Ферганской области. На эту позицию по представлению президента утвержден Хайрулла Бозоров, который до этого руководил администрацией Наманганской области, сообщили в пресс-службе областного хокимията.

Между тем, как мы сообщали, освободившуюся должность в качестве исполняющего обязанности хокима уже занял Шавкатжон Абдуразаков, ранее работавший председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Какой пост займет Ганиев официально не сообщается, однако, по неподтвержденной информации, известно, что экс-глава Ферганской области занял кресло заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.

Напомним, 20 сентября сообщалось о том, что прежний зампремьера - Уктам Барноев скончался от коронавируса. Ему было 56 лет.