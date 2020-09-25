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Хайрулла Бозоров — хоким Ферганской области

Быший хоким Наманганской области возглавил администрацию Ферганской области

Хокимият Ферганской области
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (394)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200925/15056596/Byshiy-khokim-Namanganskoy-oblasti-vozglavil-administratsiyu-Ferganskoy-oblasti.html

Освободившуюся должность в хокимияте Наманганской области занял Шавкатжон Абдуразаков, ранее работавший председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Шухрат Ганиев освобожден от должности хокима Ферганской области. На эту позицию по представлению президента утвержден Хайрулла Бозоров, который до этого руководил администрацией Наманганской области, сообщили в пресс-службе областного хокимията.

Между тем, как мы сообщали, освободившуюся должность в качестве исполняющего обязанности хокима уже занял Шавкатжон Абдуразаков, ранее работавший председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Какой пост займет Ганиев официально не сообщается, однако, по неподтвержденной информации, известно, что экс-глава Ферганской области занял кресло заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.

Напомним, 20 сентября сообщалось о том, что прежний зампремьера - Уктам Барноев скончался от коронавируса. Ему было 56 лет.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (394)
Теги:
Узбекистан, хоким, Ферганская область, Наманганская область, хокимият



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