Арипов прибудет в Душанбе 29 сентября — какие мероприятия запланированы

В программе визита — заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, бизнес-форум и заседание Делового совета.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Делегация правительства Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым прибудет в Душанбе 29 сентября для участия в седьмом заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Арипов посетит соседнюю республику 28-30 сентября.

Участники заседания обсудят актуальные вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, транспорте и связи, энергетике, сельском и водном хозяйстве, а также в культурно-гуманитарной сфере и других.

Кроме того, в рамках визита Арипова в Таджикистан планируется провести бизнес-форум и заседание Делового совета.