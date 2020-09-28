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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Арипов прибудет в Душанбе 29 сентября — какие мероприятия запланированы

Правительство Кыргызской республики
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200928/15068579/Aripov-pribudet-v-Dushanbe-29-sentyabrya--kakie-meropriyatiya-zaplanirovany.html

В программе визита — заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, бизнес-форум и заседание Делового совета.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Делегация правительства Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым прибудет в Душанбе 29 сентября для участия в седьмом заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Арипов посетит соседнюю республику 28-30 сентября.

Участники заседания обсудят актуальные вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, транспорте и связи, энергетике, сельском и водном хозяйстве, а также в культурно-гуманитарной сфере и других.

Кроме того, в рамках визита Арипова в Таджикистан планируется провести бизнес-форум и заседание Делового совета.

Теги:
Экономика, внешняя политика, политика, Таджикистан, Узбекистан, Абдулла Арипов



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