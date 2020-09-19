Названы даты визита Абдуллы Арипова в Таджикистан

Ранее сообщалось, что в программе визита премьер-министра Узбекистана в соседнюю страну — двусторонние встречи, заседание межправительственной комиссии, а также бизнес-форум.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит Таджикистан 28-30 сентября, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты РУз.

Визит Арипова совпадает с проведением бизнес-форума в Душанбе.

Подготовка к мероприятию и встрече делегаций правительств республик обсуждалась 18 сентября на встрече представителей ТПП двух стран.

Ранее корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Министерстве иностранных дел, что в программе предстоящего визита премьер-министра в соседнюю республику — двусторонние встречи, заседание межправительственной комиссии, а также бизнес-форум.