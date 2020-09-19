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Названы даты визита Абдуллы Арипова в Таджикистан

Пресс-служба правительства Кыргызстана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200919/15014521/Nazvany-daty-vizita-Abdully-Aripova-v-Tadzhikistan.html

Ранее сообщалось, что в программе визита премьер-министра Узбекистана в соседнюю страну — двусторонние встречи, заседание межправительственной комиссии, а также бизнес-форум.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит Таджикистан 28-30 сентября, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты РУз.

Визит Арипова совпадает с проведением бизнес-форума в Душанбе.

Подготовка к мероприятию и встрече делегаций правительств республик обсуждалась 18 сентября на встрече представителей ТПП двух стран.

Ранее корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Министерстве иностранных дел, что в программе предстоящего визита премьер-министра в соседнюю республику — двусторонние встречи, заседание межправительственной комиссии, а также бизнес-форум.

Теги:
подготовка к визиту, визит, Абдулла Арипов, Таджикистан, Узбекистан



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