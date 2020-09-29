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Шавкат Мирзиёев поручил активнее внедрять на предприятиях стандарты ЕАЭС

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Глава республики провел совещание, посвященное реформированию системы технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии в стране.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил активизировать процесс внедрения на предприятиях страны стандартов и регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев провел совещание, посвященное реформированию системы технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии в стране.

"Даны указания по приведению технических регламентов безопасности продукции в соответствие с требованиями Европы и Евразийского экономического союза", - говорится в информации.

Глава государства также поручил ускорить работу по отмене более 5 тысяч устаревших стандартов, а также расширить сферу применения требований безопасности при ввозе товаров.

Напомним, в июне 2019 года президент Узбекистана заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. 

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В январе этого года Мирзиёев сказал, что вопрос участия республики в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте. В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля законодательная (нижняя) палата парламента, а в начале мая - Сенат большинством голосов одобрили участие Узбекистана в союзе в статусе наблюдателя.

Теги:
ЕАЭС, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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