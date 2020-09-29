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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова

Трейдинг, гидроэнергетика и борьба с COVID-19: что обсудили Арипов и Рахмон

Пресс-служба президента республики Таджикистан
Политика
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Тема:
Визит правительственной делегации Узбекистана в Таджикистан (6)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200929/15081879/Treyding-gidroenergetika-i-borba-s-COVID-19-chto-obsudili-Aripov-i-Rakhmon.html

В рамках мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего расширения таджикско-узбекских отношений.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Душанбе состоялась встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, об этом сообщает пресс-служба главы таджикского государства.  

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Sputnik / Александр Натрускин
Казанцев рассказал о перспективах развития узбекско-таджикских отношений

В рамках мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего расширения таджикско-узбекских отношений.

Во время беседы был зафиксирован постоянный рост объемов товарооборота и отмечена активная работа Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

 

"В контексте обсуждения актуальных вопросов наращивания сотрудничества в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, Рахмон, пользуясь возможностью, еще раз поблагодарил узбекских друзей за оказанную гуманитарную помощь в столь тяжелые для всех времена", - подчеркнули в пресс-службе президента Таджикистана.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Таджикистан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до $1 млрд

В ходе диалога Арипов  и Рахмон высказались за принятия необходимых мер для исключения негативного влияния мирового кризиса на торгово-экономические связи двух государств Далее разговор зашел и о диверсификации структуры товарооборота, преодолении технических барьеров в торговле, открытии торговых домов, представительств и филиалов компаний.

К тому же стороны подчеркнули важность сотрудничества в гидроэнергетике.

Тема:
Визит правительственной делегации Узбекистана в Таджикистан (6)
Теги:
Эмомали Рахмон, Абдулла Арипов, коронавирус, гидроэнергетика, товарооборот, Таджикистан, Узбекистан



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