Трейдинг, гидроэнергетика и борьба с COVID-19: что обсудили Арипов и Рахмон

В рамках мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего расширения таджикско-узбекских отношений.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Душанбе состоялась встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, об этом сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

В рамках мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего расширения таджикско-узбекских отношений.

Во время беседы был зафиксирован постоянный рост объемов товарооборота и отмечена активная работа Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"В контексте обсуждения актуальных вопросов наращивания сотрудничества в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, Рахмон, пользуясь возможностью, еще раз поблагодарил узбекских друзей за оказанную гуманитарную помощь в столь тяжелые для всех времена", - подчеркнули в пресс-службе президента Таджикистана.

В ходе диалога Арипов и Рахмон высказались за принятия необходимых мер для исключения негативного влияния мирового кризиса на торгово-экономические связи двух государств Далее разговор зашел и о диверсификации структуры товарооборота, преодолении технических барьеров в торговле, открытии торговых домов, представительств и филиалов компаний.

К тому же стороны подчеркнули важность сотрудничества в гидроэнергетике.