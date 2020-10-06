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В Кыргызстане выбрали новых спикера и премьер-министра

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (8)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201006/15128587/V-Kyrgyzstane-vybrali-novykh-spikera-i-premer-ministra.html

Дастанбек Джумабеков, который был спикером парламента, и бывший глава Кабмина Кубатбек Боронов на фоне протестов подали в отставку.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Новым премьер-министром Кыргызстана стал Садыр Жапаров, который был освобожден из колонии в ночь на 6 октября, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Его предшественник Кубатбек Боронов подал в отставку.

Жапаров отбывал в колонии срок по обвинению в захвате заложника во время массовых беспорядков в 2013 году.

Избранный премьер-министром Кыргызстана Садыр Жапаров. Архивное фото
Фото / пресс-служба ЖК КР
Избранный премьер-министром Кыргызстана Садыр Жапаров. Архивное фото

Новым спикером парламента Кыргызстана во вторник стал депутат от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев. Он сменил Дастанбека Джумабекова, который тоже подал в отставку на фоне протестов в стране.

Депутат от фракции Бир Бол Мыктыбек Абдылдаев. Архив
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Депутат от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев. Архив

Экс-премьер Темир Сариев, который входит в состав Координационного совета, созданного из восьми оппозиционных партий, заявил, что нынешний состав парламента доработает до момента избрания нового созыва. 

YouTube / RT на русском
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Напомним, парламентские выборы состоялись в Кыргызстане 4 октября. На следующий день в Бишкеке прошла стихийная акция протеста. На центральной площади Ала-Тоо собрались три-четыре тысячи человек — сторонников не прошедших в парламент партий. 

По данным Минздрава республики, в столкновениях пострадали почти 700 человек. Один погиб.

Шестого октября ЦИК КР признал итоги выборов недействительными.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (8)
Теги:
Премьер-министр, политика, Кыргызстан



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