В Кыргызстане выбрали новых спикера и премьер-министра

Дастанбек Джумабеков, который был спикером парламента, и бывший глава Кабмина Кубатбек Боронов на фоне протестов подали в отставку.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Новым премьер-министром Кыргызстана стал Садыр Жапаров, который был освобожден из колонии в ночь на 6 октября, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Его предшественник Кубатбек Боронов подал в отставку.

Жапаров отбывал в колонии срок по обвинению в захвате заложника во время массовых беспорядков в 2013 году.

Фото / пресс-служба ЖК КР Избранный премьер-министром Кыргызстана Садыр Жапаров. Архивное фото

Новым спикером парламента Кыргызстана во вторник стал депутат от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев. Он сменил Дастанбека Джумабекова, который тоже подал в отставку на фоне протестов в стране.

Sputnik / Табылды Кадырбеков Депутат от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев. Архив

Экс-премьер Темир Сариев, который входит в состав Координационного совета, созданного из восьми оппозиционных партий, заявил, что нынешний состав парламента доработает до момента избрания нового созыва.

Напомним, парламентские выборы состоялись в Кыргызстане 4 октября. На следующий день в Бишкеке прошла стихийная акция протеста. На центральной площади Ала-Тоо собрались три-четыре тысячи человек — сторонников не прошедших в парламент партий.

По данным Минздрава республики, в столкновениях пострадали почти 700 человек. Один погиб.

Шестого октября ЦИК КР признал итоги выборов недействительными.