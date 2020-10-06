В Кыргызстане выбрали новых спикера и премьер-министра

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Новым премьер-министром Кыргызстана стал Садыр Жапаров, который был освобожден из колонии в ночь на 6 октября, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Его предшественник Кубатбек Боронов подал в отставку.
Жапаров отбывал в колонии срок по обвинению в захвате заложника во время массовых беспорядков в 2013 году.
Новым спикером парламента Кыргызстана во вторник стал депутат от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев. Он сменил Дастанбека Джумабекова, который тоже подал в отставку на фоне протестов в стране.
Экс-премьер Темир Сариев, который входит в состав Координационного совета, созданного из восьми оппозиционных партий, заявил, что нынешний состав парламента доработает до момента избрания нового созыва.
По данным Минздрава республики, в столкновениях пострадали почти 700 человек. Один погиб.
Шестого октября ЦИК КР признал итоги выборов недействительными.