Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили ситуацию в Центральной Азии

Мирзиёев и Рахмон выразили взаимную приверженность обеспечению стабильности и устойчивого развития в регионе.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в среду по телефону обсудили ситуацию в Центральной Азии, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе, а также рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне", — говорится в публикации

Лидеры двух стран выразили взаимную приверженность укреплению узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.

МИД Узбекистана во вторник заявил о серьезной обеспокоенности развития событий в Кыргызстане после парламентских выборов. Внешнеполитическое ведомство выразило надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в этой стране, что является важным фактором безопасности в Центральной Азии.