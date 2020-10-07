Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили ситуацию в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в среду по телефону обсудили ситуацию в Центральной Азии, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.публикации.
Лидеры двух стран выразили взаимную приверженность укреплению узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.
МИД Узбекистана во вторник заявил о серьезной обеспокоенности развития событий в Кыргызстане после парламентских выборов. Внешнеполитическое ведомство выразило надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в этой стране, что является важным фактором безопасности в Центральной Азии.