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Флаги Узбекистана и Таджикистана

Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили ситуацию в Центральной Азии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201007/15136642/Prezidenty-Uzbekistana-i-Tadzhikistana-obsudili-situatsiyu-v-Tsentralnoy-Azii.html

Мирзиёев и Рахмон выразили взаимную приверженность обеспечению стабильности и устойчивого развития в регионе.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в среду по телефону обсудили ситуацию в Центральной Азии, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Пограничный пункт, архивное фото
© Sputnik
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"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе, а также рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне", — говорится в публикации.

Лидеры двух стран выразили взаимную приверженность укреплению узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.

МИД Узбекистана во вторник заявил о серьезной обеспокоенности развития событий в Кыргызстане после парламентских выборов. Внешнеполитическое ведомство выразило надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в этой стране, что является важным фактором безопасности в Центральной Азии.

Теги:
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, внешняя политика, политика, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев



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