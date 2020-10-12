Мирзиёев: имя Узбекистана должно звучать на отечественной продукции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу защитить интересы отечественных изобретателей, а также более активно продвигать национальные бренды на международный рынок.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев поручил наладить современную и эффективную систему защиты интеллектуальной собственности в стране как на уровне внедрения промышленных новинок, так и в части представления на мировой арене уникальной продукции из Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе прошедшего заседания президент раскритиковал устаревшую систему регистрации патентов на изобретения и недостаточный объем коммерциализации передовых технологий. Несмотря на отдельные успешные проекты, например в сфере золотодобычи, большинство технологий и изобретений либо регистрируются за рубежом, либо используются неэффективно и без ощутимой выгоды.

Для исправления ситуации поручено внести изменения в действующее законодательство, усилить охрану объектов интеллектуальной собственности и активно внедрять научных достижения в различные сферы жизнь. Профильным министерствам и ведомствам дано задание подготовить трехлетнюю программу развития сферы.

В Частности, Мирзиёев поручил наладить систему подготовки опытных оценщиков для контроля и понимания перспективности того или иного изобретения, технологии или продукта для максимально эффективного использования и коммерческой выгоды для государства.

Отдельным направлением работы должно стать продвижение брендов узбекской продукции: чустские ножи, самаркандская лепешка, маргиланский адрас, шерабадский гранат, алтыарыкский и паркентский виноград, хорезмские дыни, сурхандарьинская хурма. Эти и другие уникальные продукты могут быть зарегистрированы как территориальные бренды и активно продвигаться на международном рынке. Кроме того, планируется разработать программу и электронную площадку для брендинга продукции предпринимателей, а также проведение в регионах ярмарки брендов.

"Имя Узбекистана должно звучать на нашей продукции, выходящей на мировой рынок. Только продукция с брендом способна занять достойное место на внешнем рынке", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что остается и проблема защиты интеллектуальной собственности в сфере культуры. Даже на внутреннем рынке многие авторы своих произведений не получают положенное им вознаграждение за плоды своего труда. Больше всего таких нарушений в сфере кино и музыки. Эту ситуацию глава государства поручил исправить, изучив зарегистрированные в стране развлекательные сайты, радио- и телеканалы, чтобы обеспечить интересы авторов произведений.