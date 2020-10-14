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Узбекистан впервые в истории избран членом Совета ООН по правам человека

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201014/15178755/Uzbekistan-vpervye-v-istorii-izbran-chlenom-Soveta-OON-po-pravam-cheloveka.html

Членство в СПЧ открыто для всех государств-членов ООН, и срок полномочий государства-члена составляет три года.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан впервые в своей современной истории избран в Совет ООН по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Пресс-служба президента Узбекистана
Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Кроме Узбекистана в совет на следующие три года были избраны еще 14 стран: Россия, Украина, Великобритания, Франция, Китай, Боливия, Габон, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан и Сенегал.

В таком составе совет начнет свою работу с 1 января 2021 года.

Как пояснил официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Бренден Варма, стать членом в СПЧ может любое из государств-членов ООН. Страны тайно голосуют за кандидатов — те, в свою очередь, должны получить по меньшей мере 97 голосов. 

Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году, заменив Комиссию по правам человека (ее часто обвиняли в предвзятости). В состав межправительственного органа входят 47 государств.

Теги:
права человека, Узбекистан, ООН



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