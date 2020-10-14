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Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров (в центре)

Парламент Кыргызстана утвердил Жапарова на пост премьера

Sputnik
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201014/15181071/Parlament-Kyrgyzstana-utverdil-Zhaparova-na-post-premera.html

Жапаров до 6 октября отбывал в колонии срок по обвинению в захвате заложника во время массовых беспорядков в 2013 году. Политик был освобожден в ходе протестов, вспыхнувших в республике после парламентских выборов.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Парламент Кыргызстана утвердил структуру и программу Кабмина во главе с премьером Садыром Жапаровым, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Депутаты проголосовали единогласно. Теперь указ о назначении нового главы Кабмина должен подписать президент Сооронбай Жээнбеков. Однако даже если лидер республики не сделает этого в трехдневный срок, Жапаров все равно будет считаться назначенным.

Жогорку Кенеш 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав Кабмина. Однако Жээнбеков отправил это решение обратно в парламент, уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. Законодательное собрание в среду повторно рассматривает состав Кабмина.

© Sputnik / Максим Блинов
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В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в Жогорку Кенеш, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

Пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.

Теги:
премьер, Премьер-министр, политика, Кыргызстан



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