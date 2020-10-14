Парламент Кыргызстана утвердил Жапарова на пост премьера

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Парламент Кыргызстана утвердил структуру и программу Кабмина во главе с премьером Садыром Жапаровым, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Депутаты проголосовали единогласно. Теперь указ о назначении нового главы Кабмина должен подписать президент Сооронбай Жээнбеков. Однако даже если лидер республики не сделает этого в трехдневный срок, Жапаров все равно будет считаться назначенным.
Жогорку Кенеш 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав Кабмина. Однако Жээнбеков отправил это решение обратно в парламент, уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. Законодательное собрание в среду повторно рассматривает состав Кабмина.
Пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.