Одна из крупнейших конференций ООН впервые пройдет под председательством Узбекистана

Мероприятие планировалось провести 5-7 мая в Ташкенте, однако из-за пандемии его было решено перенести и провести в виртуальном режиме.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. С 2 по 4 ноября пройдет 32-я сессия Региональной конференции ФАО для Европы. Мероприятие состоится в формате онлайн и впервые пройдет под председательством Узбекистана.

Для справки: ФАО (или, по-другому, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) — это одна из структур Объединенных Наций. Ее основной задачей является борьба с голодом.

ФАО выступает в качестве форума, на котором участники обсуждают и принимают решения в сфере продовольственной безопасности.

Региональная конференция для Европы проводится каждые 2 года. Одна должна была пройти еще в мае в Ташкенте, однако пандемия внесла свои коррективы — мероприятие было решено перенести и провести в виртуальном режиме.

"В преддверии Саммита ООН по продовольственным системам 2021 года РКЕ сосредоточит внимание на вопросах, касающихся устойчивых продовольственных систем и здорового питания в Европе и Центральной Азии. В ходе обсуждений в рамках круглого стола будет рассмотрено состояние питания и устойчивых продовольственных систем, определены взаимосвязи, а также соответствующие проблемы и возможности в регионе", — отметили в пресс-службе ФАО.

Участники встречи также затронут вопрос занятости молодежи и развития сельских районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН.

На конференции будет проанализировано положение мелких землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и деревенской молодежи в этом секторе. Особое внимание уделят стратегиям, которые могут преобразить сельские районы в регионе Европы и Центральной Азии.

Еще одной важной темой для обсуждения станут будущие приоритеты деятельности ФАО в регионе, которые были сформированы в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

"В рамках РКЕ пройдут мероприятия по инновациям и цифровизации, а также по работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, будет представлен документ "Синтез оценок, проведенных ФАО в регионе Европы и Центральной Азии в период 2014–2019 годов" и Инициатива ФАО "Рука об руку".