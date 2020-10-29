Мирзиёев поздравил Эрдогана с национальным праздником

Глава Узбекистана пожелал своему турецкому коллеге неиссякаемой энергии в многогранной и ответственной государственной деятельности, а братскому турецкому народу - мира и долговечного развития.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил поздравление президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с национальным праздником - Днем провозглашения республики. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Лидер страны отметил интенсивное развитие в последние годы многоплановых связей в области политики, торговли и экономики, инвестиций, инфраструктуры, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах, которые поднялись на уровень стратегического партнерства.

В своем послании Мирзиёев пожелал лидеру Турции и членам его семьи крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и неиссякаемой энергии в многогранной и ответственной государственной деятельности, а братскому турецкому народу - мира и долговечного развития.