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Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган

Мирзиёев поздравил Эрдогана с национальным праздником

Pool Photo via AP
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201029/15285227/Mirziev-pozdravil-Erdogana-s-natsionalnym-prazdnikom.html

Глава Узбекистана пожелал своему турецкому коллеге неиссякаемой энергии в многогранной и ответственной государственной деятельности, а братскому турецкому народу - мира и долговечного развития.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил поздравление президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с национальным праздником - Днем провозглашения республики. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Лидер страны отметил интенсивное развитие в последние годы многоплановых связей в области политики, торговли и экономики, инвестиций, инфраструктуры, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах, которые поднялись на уровень стратегического партнерства.

В своем послании Мирзиёев пожелал лидеру Турции и членам его семьи крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и неиссякаемой энергии в многогранной и ответственной государственной деятельности, а братскому турецкому народу - мира и долговечного развития.

Теги:
поздравление, Турция, Узбекистан



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