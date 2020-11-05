Саммит ШОС: лидеры стран примут пакет документов по сотрудничеству

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут на предстоящем саммите пакет документов, касающихся многостороннего сотрудничества, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

"Во время саммита лидеры ШОС опубликуют декларацию саммита, а также примут документы, касающиеся сотрудничества во многих сферах", — сказал Лэ Юйчэн на брифинге. Его цитирует РИА Новости.

По словам замминистра, китайская сторона рассчитывает на то, что саммит поможет найти новые меры для развития сотрудничества, а также станет мощным импульсом для общего развития всех стран.

"Я уверен в том, что ШОС, являясь образцом новой международной организации, будет твердо защищать мультилатерализм, международную справедливость и внесет вклад в строительство международных отношений нового типа", — заявил Лэ Юйчэн.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 10 ноября в формате видеоконференции. Центральным событием председательства России в ШОС в 2019-2020 годах станет заседание совета глав государств-членов организации. Лидеры обсудят вопросы укрепления и углубления взаимодействия в рамках ШОС, в том числе в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Государствами-членами ШОС являются восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Наблюдатели в ШОС на данный момент — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.