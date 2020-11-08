Какую позицию займет Байден по "Северному потоку-2" — мнение экс-сенатора США

Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк считает, что Байден может предложить снять возражения против проекта и отказаться от санкций.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о своей победе на президентских выборах США. Об этом также объявили крупнейшие американские СМИ.

Между тем пока еще действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов и что он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Тем не менее многие политологи и экономисты уже начинают рассуждать о том, как изменится порядок в мире с приходом к власти Байдена.

Одним из важных вопросов остается судьба крупнейшего энергетического проекта "Северный поток-2". Именно против него США активно выступали в последние годы.

Джо Байден, возможно, пойдет на некоторые уступки и позволит достроить газопровод "Северный поток 2", заявил РИА Новости бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.

"Будет очень прекрасно увидеть окончание (строительства. — Sputnik) газопровода "Северный поток 2", который уже практически завершен. Он должен быть закончен и в Германии, и в России. Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США. Он, возможно, захочет немного поторговаться по проекту "Северный поток", — заявил Блэк.

По его словам, Байден может отказаться от санкционной риторики.

"Он, возможно, сделал бы это достаточно тихо, не для того, чтобы сделать из этого (большое дело), а чтобы просто тихо договориться с Россией, чтобы позволить им завершить этот участок", — подчеркнул Блэк.

Затем в обмен он "будет просить о каких-то выгодах для США", заключил экс-сенатор.