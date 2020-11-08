22:48 08 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Джо Байден

Какую позицию займет Байден по "Северному потоку-2" — мнение экс-сенатора США

REUTERS/Jim Bourg
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Итоги выборов в США (16)
266 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/08/15347876.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201108/15355672/Kakuyu-pozitsiyu-zaymet-Bayden-po-Severnomu-potoku-2--mnenie-eks-senatora-SShA.html

Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк считает, что Байден может предложить снять возражения против проекта и отказаться от санкций.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о своей победе на президентских выборах США. Об этом также объявили крупнейшие американские СМИ. 

© AFP 2018 / ANGELA WEISS
Как изменятся отношения США и РФ в случае победы Байдена — мнение эксперта

Между тем пока еще действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов и что он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Тем не менее многие политологи и экономисты уже начинают рассуждать о том, как изменится порядок в мире с приходом к власти Байдена.

Одним из важных вопросов остается судьба крупнейшего энергетического проекта "Северный поток-2". Именно против него США активно выступали в последние годы.

Джо Байден, возможно, пойдет на некоторые уступки и позволит достроить газопровод "Северный поток 2", заявил РИА Новости бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.

"Будет очень прекрасно увидеть окончание (строительства. — Sputnik) газопровода "Северный поток 2", который уже практически завершен. Он должен быть закончен и в Германии, и в России. Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США. Он, возможно, захочет немного поторговаться по проекту "Северный поток", — заявил Блэк.

По его словам, Байден может отказаться от санкционной риторики. 

Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб
REUTERS / Maxim Shemetov
Польша спасает "Северный поток-2"

"Он, возможно, сделал бы это достаточно тихо, не для того, чтобы сделать из этого (большое дело), а чтобы просто тихо договориться с Россией, чтобы позволить им завершить этот участок", — подчеркнул Блэк.

Затем в обмен он "будет просить о каких-то выгодах для США", заключил экс-сенатор. 

Тема:
Итоги выборов в США (16)
Теги:
Северный поток - 2, Президентские выборы в США, президент США, Джо Байден



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ален Делон в фильме На ярком солнце
Мечта всех женщин и секс-символ XX века: Ален Делон отмечает 85-летие — фото
Конец эпохи Трампа: как жители США празднуют победу Байдена на выборах — видео
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться