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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС

Путин проведет заседание совета глав государств ШОС в режиме видеоконференции

Sputnik / Болат Шайхинов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201109/15362172/Putin-provedet-zasedanie-soveta-glav-gosudarstv-ShOS-v-rezhime-videokonferentsii.html

Планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет 10 ноября заседание совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференции, будет принята Московская декларация, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Десятого ноября под председательством Владимира Путина состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (в режиме видеоконференции)", - говорится в информации.

Планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов. Предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годах.

Теги:
ШОС, ШОС, Россия, Россия, Владимир Путин, Владимир Путин



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