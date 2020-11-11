Абдулла высоко оценил усилия Узбекистана по мирным межафганским переговорам

Гость выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за постоянное содействие в вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Высшего совета национального примирения Исламской Республики Афганистан Абдуллу Абдуллу, находящегося в нашей стране с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Высшего совета национального примирения Афганистана Абдуллу Абдуллу

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также содействия мирному урегулированию конфликта в Афганистане.

Мирзиёев отметил динамику развития узбекско-афганских отношений в последние годы, подчеркнув при этом усилия по расширению практического взаимодействия, продвижению приоритетных проектов в сферах торговли, экономики, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, образования и в других ключевых направлениях.

Выражена готовность активно участвовать в инфраструктурных проектах регионального значения в Афганистане.

Абдулла Абдулла высоко оценил усилия узбекской стороны, способствовавшие запуску мирных межафганских переговоров, а также консолидации действий международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане.

Гость выразил признательность за постоянное содействие и особо выделил вклад Узбекистана в вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы.