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Шавкат Мирзиёев принял председателя Высшего совета национального примирения Афганистана Абдуллу Абдуллу.

Абдулла высоко оценил усилия Узбекистана по мирным межафганским переговорам

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201111/15384226/Abdulla-vysoko-otsenil-usiliya-Uzbekistana-po-mirnym-mezhafganskim-peregovoram.html

Гость выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за постоянное содействие в вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Высшего совета национального примирения Исламской Республики Афганистан Абдуллу Абдуллу, находящегося в нашей стране с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.

Шавкат Мирзиёев принял председателя Высшего совета национального примирения Афганистана Абдуллу Абдуллу
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял председателя Высшего совета национального примирения Афганистана Абдуллу Абдуллу

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также содействия мирному урегулированию конфликта в Афганистане.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла
МИД Узбекистана
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Мирзиёев отметил динамику развития узбекско-афганских отношений в последние годы, подчеркнув при этом усилия по расширению практического взаимодействия, продвижению приоритетных проектов в сферах торговли, экономики, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, образования и в других ключевых направлениях.

Выражена готовность активно участвовать в инфраструктурных проектах регионального значения в Афганистане.

Абдулла Абдулла высоко оценил усилия узбекской стороны, способствовавшие запуску мирных межафганских переговоров, а также консолидации действий международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане.

Гость выразил признательность за постоянное содействие и особо выделил вклад Узбекистана в вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы.

Теги:
Узбекистан, Афганистан, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана



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