Свою поездку в регион глава государства начал с ознакомления с производством пряжи и тканей из синтетических волокон в обществе с ограниченной ответственностью Oqsaroy Vortex в городе Шахрисабзе.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, крупными проектами, а также для диалога с народом прибыл в Кашкадарьинскую область, пишет пресс-служба главы государства.

Свою поездку в регион глава государства начал с ознакомления с производством пряжи и тканей из синтетических волокон в обществе с ограниченной ответственностью Oqsaroy Vortex в городе Шахрисабзе.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев посетил прядильное предприятие в Шахрисабзе - фото

Здесь действуют предприятия Shahrisabz Textile и Oqsaroy Textile, входящие в группу компаний Oqsaroy Group. Было запланировано поэтапно реализовать 3 проекта общей стоимостью 54 миллиона долларов, создать 1 610 рабочих мест и организовать экспорт продукции на 22 миллиона долларов в год.

Президент ознакомился с технологическим процессом на предприятии.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев посетил прядильное предприятие в Шахрисабзе - фото

Главное отличие от традиционных прядильных фабрик – оно оснащено технологией прядения Vortex от японской компании Muratа. Преимущество этой технологии заключается в том, что при прядении волокна пропускаются через воздушный вихрь. В результате снижается ворсистость пряжи, повышается ее качество.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев посетил прядильное предприятие в Шахрисабзе - фото

Глава государства осмотрел образцы пряжи и готовых тканей.

Здесь же состоялась презентация проектов по повышению уровня переработки хлопкового волокна, обеспечению продовольственной безопасности.