Мирзиёев поговорил по телефону с Жапаровым: что они обсудили

В частности, собеседники отметили необходимость активизации работы межправкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Собеседники уделили внимание продвижению узбекско-кыргызских проектов и программ в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта, межрегиональных, гуманитарных обменов и других приоритетных направлениях.

Также Мирзиёев и Жапаров отметили необходимость активизации работы межправкомиссии по делимитации и демаркации госграницы, совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству и совета руководителей приграничных регионов.

Узбекский лидер "вновь подтвердил, что Узбекистан всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному и стабильному развитию, благополучию и процветанию", рассказали в пресс-службе.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, Садыр Жапаров в субботу сдал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 10 января 2021 года. Теперь он должен сложить президентские полномочия.