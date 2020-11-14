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Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону

Мирзиёев поговорил по телефону с Жапаровым: что они обсудили

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201114/15403057/Mirziev-pogovoril-po-telefonu-s-Zhaparovym-chto-oni-obsudili.html

В частности, собеседники отметили необходимость активизации работы межправкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Собеседники уделили внимание продвижению узбекско-кыргызских проектов и программ в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта, межрегиональных, гуманитарных обменов и других приоритетных направлениях.

Пресс-служба правительства Кыргызстана
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Также Мирзиёев и Жапаров отметили необходимость активизации работы межправкомиссии по делимитации и демаркации госграницы, совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству и совета руководителей приграничных регионов.

Узбекский лидер "вновь подтвердил, что Узбекистан всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному и стабильному развитию, благополучию и процветанию", рассказали в пресс-службе.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, Садыр Жапаров в субботу сдал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 10 января 2021 года. Теперь он должен сложить президентские полномочия.

Теги:
Садыр Жапаров, телефонный разговор, Узбекистан, Кыргызстан, Шавкат Мирзиёев



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