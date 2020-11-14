Мирзиёев поговорил по телефону с Жапаровым: что они обсудили

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Собеседники уделили внимание продвижению узбекско-кыргызских проектов и программ в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта, межрегиональных, гуманитарных обменов и других приоритетных направлениях.
Узбекский лидер "вновь подтвердил, что Узбекистан всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному и стабильному развитию, благополучию и процветанию", рассказали в пресс-службе.
Как пишет Sputnik Кыргызстан, Садыр Жапаров в субботу сдал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 10 января 2021 года. Теперь он должен сложить президентские полномочия.