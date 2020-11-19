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Государственные флаги России и Узбекистана

Телефонный разговор: о чем говорили министры обороны Курбанов и Шойгу

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201119/15434620/Telefonnyy-razgovor-o-chem-govorili-ministry-oborony-Kurbanov-i-Shoygu.html

В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов, касающихся военного и военно-технического сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Министры обороны Узбекистана и России провели телефонные переговоры накануне вечером, сообщили в пресс-службе военного ведомства РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Баходиром Курбановым. В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов, касающихся военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в информации.

В конце октября главы штабов Вооруженных сил стран СНГ обсудили в Самарканде военно-политическую обстановку по границам Содружества. В заседании приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

В повестке встречи - вопросы "сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ".

Теги:
телефонный разговор, Министерство обороны Узбекистана, Министерство обороны России, Россия, Узбекистан



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