Телефонный разговор: о чем говорили министры обороны Курбанов и Шойгу

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Министры обороны Узбекистана и России провели телефонные переговоры накануне вечером, сообщили в пресс-службе военного ведомства РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Баходиром Курбановым. В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов, касающихся военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в информации.

В конце октября главы штабов Вооруженных сил стран СНГ обсудили в Самарканде военно-политическую обстановку по границам Содружества. В заседании приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

В повестке встречи - вопросы "сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ".