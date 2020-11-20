МИД: Узбекистан заинтересован в восстановлении экономики Афганистана

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В МИД Узбекистана состоялась встреча с главой администрации президента Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Шокиром Коргаром, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев и высокопоставленный гость обсудили состояние и перспективы узбекско-афганских многоплановых отношений.
Говорили о двустороннем сотрудничестве, подчеркнули обоюдную приверженность дальнейшему углублению взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Глава администрации президента Афганистана поддержал инициативу лидера Узбекистана, озвученную на 75-й сессии Генассамблеи ООН, по созданию постоянно действующего комитета, призванного содействовать социально-экономическому развитию Афганистана.
Шокир Коргар также выразил признательность за усилия Узбекистана в обеспечение мира и стабильности в Афганистане.
Особое внимание стороны уделили вопросам содействия восстановлению экономики Афганистана, его вовлечения в региональные экономические процессы.
Узбекистан и Афганистан договорились о координации транспортных вопросов >>
Подчеркнули, что реализуемые с участием Узбекистана проекты в сфере транспорта, логистики, энергетики, торговли и образования являются важным вкладом в социально-экономическое развитие Афганистана.