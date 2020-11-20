МИД: Узбекистан заинтересован в восстановлении экономики Афганистана

Мохаммад Шокир Коргар выразил признательность за усилия Узбекистана в обеспечение мира и стабильности в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В МИД Узбекистана состоялась встреча с главой администрации президента Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Шокиром Коргаром, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев и высокопоставленный гость обсудили состояние и перспективы узбекско-афганских многоплановых отношений.

Говорили о двустороннем сотрудничестве, подчеркнули обоюдную приверженность дальнейшему углублению взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Глава администрации президента Афганистана поддержал инициативу лидера Узбекистана, озвученную на 75-й сессии Генассамблеи ООН, по созданию постоянно действующего комитета, призванного содействовать социально-экономическому развитию Афганистана.

Шокир Коргар также выразил признательность за усилия Узбекистана в обеспечение мира и стабильности в Афганистане.

Особое внимание стороны уделили вопросам содействия восстановлению экономики Афганистана, его вовлечения в региональные экономические процессы.

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Подчеркнули, что реализуемые с участием Узбекистана проекты в сфере транспорта, логистики, энергетики, торговли и образования являются важным вкладом в социально-экономическое развитие Афганистана.