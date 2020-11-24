США заморозили вывод войск из Афганистана

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. США подтвердили, что вывод войск из Исламской Республики Афганистан (ИРА) заморожен до 15 января, заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РИА Новости.
"В следующие дни американцы должны заявить конкретно, кого и где они выводят и что это значит для нас в краткосрочной перспективе", — сказала министр на форуме по внешней политике, организованном фондом Кербера в Берлине.
"Мы все еще участвуем в миссии и всегда говорили о том, завершим ли мы эту миссию — это будет зависеть от того, выполнены ли условия. Об этих условиях сейчас идет речь на мирных переговорах между "Талибаном"* и афганским правительством", — добавила Крамп-Карренбауэр.
Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко ранее заявлял, что американцы могут затянуть вывод своих войск из ИРА — до тех пор, пока "Талибан"* не снизит уровень насилия в стране.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран