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Военнослужащие армии США в Афганистане

США заморозили вывод войск из Афганистана

© Flickr / Program Executive Office Soldier
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201124/15470996/SShA-zamorozili-vyvod-voysk-iz-Afganistana.html

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. США подтвердили, что вывод войск из Исламской Республики Афганистан (ИРА) заморожен до 15 января, заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РИА Новости.

Боевики движения Талибан*
AP / Allauddin Khan
Хроники Афганистана: талибы вооружаются, американцы уходят
При этом "численность контингента в две с половиной тысячи сохраняется", отметила министр.

"В следующие дни американцы должны заявить конкретно, кого и где они выводят и что это значит для нас в краткосрочной перспективе", — сказала министр на форуме по внешней политике, организованном фондом Кербера в Берлине.

"Мы все еще участвуем в миссии и всегда говорили о том, завершим ли мы эту миссию — это будет зависеть от того, выполнены ли условия. Об этих условиях сейчас идет речь на мирных переговорах между "Талибаном"* и афганским правительством", — добавила Крамп-Карренбауэр.

Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Foto : Master Sgt. Alejandro Licea
Афганистан: американская оккупация покажется раем после талибанизации
Она подчеркнула, что "преждевременный, деструктивный вывод войск США и, возможно, впоследствии войск НАТО" не даст "времени, которое необходимо, чтобы вести эти сложные переговоры".

Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко ранее заявлял, что американцы могут затянуть вывод своих войск из ИРА — до тех пор, пока "Талибан"* не снизит уровень насилия в стране.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Теги:
политика, Афганистан, Германия, США



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