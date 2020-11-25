Назначен прокурор Сырдарьинской области

Пост занял Шохрух Аминов, который до этого возглавлял прокуратуру Навоийской области.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Прокурором Сырдарьинской области назначен старший советник юстиции Шохрух Аминов, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) Узбекистана.
Соответствующий приказ подписал глава ГП Нигматилла Юлдашев.
" <...> старший советник юстиции Шохрух Азаматович Аминов назначен прокурором Сырдарьинской области, — говорится в публикации на Telegram-канале ведомства. — Ранее Аминов занимал должность прокурора Навоийской области".
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
Cтарший советник юстиции Шохрух Аминов назначен прокурором Сырдарьинской области
В отношении участников инцидента составлен протокол об административном правонарушении по статье "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения".