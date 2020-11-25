Назначен прокурор Сырдарьинской области

Участники конференции обсудят современное состояние и перспективы русского языка в странах Центральной Азии и особенности его функционирования в условиях билингвизма.

В отношении участников инцидента составлен протокол об административном правонарушении по статье "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения".