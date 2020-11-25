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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Назначен прокурор Сырдарьинской области

© Sputnik / Алексей Даничев
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (406)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201125/15476962/Naznachen-prokuror-Syrdarinskoy-oblasti.html

Пост занял Шохрух Аминов, который до этого возглавлял прокуратуру Навоийской области.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Прокурором Сырдарьинской области назначен старший советник юстиции Шохрух Аминов, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) Узбекистана.

Соответствующий приказ подписал глава ГП Нигматилла Юлдашев.

" <...> старший советник юстиции Шохрух Азаматович Аминов назначен прокурором Сырдарьинской области, — говорится в публикации на Telegram-канале ведомства. — Ранее Аминов занимал должность прокурора Навоийской области".

Cтарший советник юстиции Шохрух Аминов назначен прокурором Сырдарьинской области
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
Cтарший советник юстиции Шохрух Аминов назначен прокурором Сырдарьинской области

Предшественник Аминова Равшан Машарипов в начале ноября стал прокурором Самаркандской области.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (406)
Теги:
Сырдарьинская область, назначение, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан



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