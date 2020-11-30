Мирзиёев и Путин созвонились по телефону: что обсудили президенты

Особое внимание правители двух государств уделили подготовке запланированного на декабрь текущего года саммита СНГ.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщают в МИД Узбекистана.

В ходе разговора были рассмотрены перспективы дальнейшего многопланового сотрудничества и укрепления узбекско-российских отношений.

Особое внимание правители двух государств уделили подготовке запланированного на декабрь текущего года саммита СНГ. Отмечается, что он пройдет под председательством Республики Узбекистан в формате видеоконференции.

В рамках диалога лидеры Узбекистана и России отметили устойчивую динамику в развитии двусторонних торгово-экономических связей в условиях глобального кризиса из-за пандемии коронавируса.

"В частности, активно осуществляются взаимные визиты, плодотворно работают совместная Межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия. Растут объемы взаимной торговли, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, а также программ гуманитарного обмена", - информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Мирзиёев и Путин также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

В пресс-службе Кремля добавили, что также было уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины.

Ранее министр здравоохранения Узбекистана заявил, что сейчас ведутся переговоры с РФПИ о поставке 500 доз российской вакцины "Спутник V" для проведения третьей фазы клинических испытаний. По его словам, если ответ будет положительный, то клинические испытания можно будет проводить уже в первом квартале следующего года.