Власти Афганистана и "Талибан"* начинают переговоры по повестке дня

Радикальное движение ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности ИРА проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Рабочие группы правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" согласовали процедуру ведения переговоров о мире спустя почти три месяца после официального старта переговорного процесса в Катаре, сообщил представитель политического офиса "Талибана" в Катаре Мухаммед Наим.

"Процедура ведения межафганских переговоров окончательно согласована, и с этого момента начинаются обсуждения по повестке дня", — написал Наим в Twitter.

В Исламской Республике Афганистан (ИРА) идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности ИРА проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Двенадцатого сентября в столице Катара Дохе между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация