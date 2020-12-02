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Вид на город Кабул в Афганистане

Власти Афганистана и "Талибан"* начинают переговоры по повестке дня

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201202/15522664/Vlasti-Afganistana-i-Taliban-nachinayut-peregovory-po-povestke-dnya.html

Радикальное движение ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности ИРА проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Рабочие группы правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" согласовали процедуру ведения переговоров о мире спустя почти три месяца после официального старта переговорного процесса в Катаре, сообщил представитель политического офиса "Талибана" в Катаре Мухаммед Наим.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Процедура ведения межафганских переговоров окончательно согласована, и с этого момента начинаются обсуждения по повестке дня", — написал Наим в Twitter.

В Исламской Республике Афганистан (ИРА) идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности ИРА проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Двенадцатого сентября в столице Катара Дохе между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
политика, Радикальное движение "Талибан", Талибан, Афганистан



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