РФПИ предлагает партнерам из Узбекистана создать совместный инвестфонд

Такой фонд мог бы быть создан по аналогии фондов и платформ, которые у РФПИ уже существуют с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая и Японии.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РИФП) предлагает партнерам из Узбекистана создать совместный инвестиционный фонд, заявил первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман.

"У нас был целый ряд обсуждений относительно возможности создания совместного фонда между Россией и Узбекистаном", - сказал Браверман.

Браверман уточнил, что такой фонд мог бы быть создан по аналогии фондов и платформ, которые у РФПИ уже существуют с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая и Японии.

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"Круглый стол" был организован в рамках визита в Узбекистан министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Напомним, закупка и использование вакцины против COVID-19 в Узбекистане, как и во всем мире, определяется результатами 3-го этапа клинических исследований.