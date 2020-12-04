21:22 04 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Сотрудница лаборатории

РФПИ предлагает партнерам из Узбекистана создать совместный инвестфонд

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Политика
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/19/15476693.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201204/15539186/RFPI-predlagaet-partneram-iz-Uzbekistana-sozdat-sovmestnyy-investfond.html

Такой фонд мог бы быть создан по аналогии фондов и платформ, которые у РФПИ уже существуют с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая и Японии.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РИФП) предлагает партнерам из Узбекистана создать совместный инвестиционный фонд, заявил первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман.

"У нас был целый ряд обсуждений относительно возможности создания совместного фонда между Россией и Узбекистаном", - сказал Браверман.

Браверман уточнил, что такой фонд мог бы быть создан по аналогии фондов и платформ, которые у РФПИ уже существуют с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая и Японии.

В Ташкент доставлены образцы российской вакцины от коронавируса "Cпутник V" >>

"Круглый стол" был организован в рамках визита в Узбекистан министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Напомним, закупка и использование вакцины против COVID-19 в Узбекистане, как и во всем мире, определяется результатами 3-го этапа клинических исследований.

Теги:
Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшие актеры 2020 года по версии IMDb - фотолента
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19
Сколько будет стоить российская вакцина "Спутник V" для всего мира
Ташкентский металлургический завод - как он создавался
Металлургия с нового листа: как и кем создавался ТМЗ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться