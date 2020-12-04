В Ташкент доставлены образцы российской вакцины от коронавируса "Cпутник V"

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров доставил в Ташкент образцы вакцины "Cпутник V", сообщили в российском органе госуправления.

Когда российская вакцина "Спутник V" станет доступна для других стран >>

Груз принял первый замначальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев.

"Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана", – информируется в сообщении.

В министерстве уточнили, что в настоящее время клинические испытания вакцины уже проходят в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ, Индии. Также ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и ряда других стран. Кроме того, партия вакцины была ранее направлена для лабораторных исследований в Венгрию. Количество добровольцев, участвующих в клинических исследованиях "Спутника V" за рубежом, превысит 5 тысяч человек.

На данный момент заключены договоренности с компаниями из Индии, Бразилии, Китая, Южной Кореи и еще четырех стран о производстве вакцины "Спутник V" за пределами РФ в совокупном объемом до 500 млн доз (по 2 инъекции) в год. РФПИ рассматривает дополнительные заявки от потенциальных партнеров в целях возможного увеличения производства вакцины.

Напомним: показатели эффективности вакцины "Спутник V" достигли свыше 95%, они продемонстрированы в рамках масштабных клинических исследований с участием 40 тысяч добровольцев в России, из них первой инъекцией было вакцинировано более 22 тысяч участников и более 19 тысяч — первой и второй инъекцией.