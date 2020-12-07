Посол Узбекистана встретился с Папой Франциском

В ходе беседы верховный правитель Святого престола отметил значимость Самарканда как центра философских и религиозных идей не только для стран Востока, но и Западного мира.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Посол Узбекистана при Святом престоле Жахонгир Ганиев вручил верительные грамоты главе Римской католической церкви Франциску, передает ИА "Дунё".

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Официальная церемония проходила в Апостольском дворце Ватикана. Папа Римский выразил свое высокое уважение узбекскому народу и их президенту.

В ходе мероприятия он подчеркнул, что за годы развития дипломатических отношений Ватикан и Ташкент накопили позитивный опыт партнерства, направленный на укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей и религий.

Также Папа Франциск отметил значимость Самарканда как центра философских и религиозных идей не только для стран Востока, но и Западного мира.