Коронавирус против Бога: Папа Римский изменил формат воскресной мессы

Глава Католической церкви Франциск впервые в истории провел традиционный воскресный молебен в онлайн-режиме, а не с балкона своей резиденции.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Эпидемия вируса COVID-19 затронула даже такие сакральные сферы жизни общества, как религия. Впервые в истории Папа Римский обратился к верующим с воскресной проповедью через прямую интернет-трансляцию, а не с балкона резиденции в Ватикане, сообщает РИА Новости.

Такие меры вызваны сложной ситуацией в Италии в связи с распространение коронавируса. Об изменении формата мессы прихожане были оповещены накануне. Папа Римский Франциск обратился к верующим из папской библиотеки. Его речь транслировалась на информационном портале Святого престола, а также на экранах, установленных на площади Святого Петра в Ватикане.

В своей проповеди глава Католической церкви выразил обеспокоенность гуманитарной обстановкой в Сирии, а также проблемой распространения опасной эпидемии.

"Молитвой я близок к людям, которые страдают из-за нынешней эпидемии коронавируса и ко всем, кто проходит лечение. Я присоединяюсь к моим братьям-епископам, призывая верующих пережить этот сложный момент с силой веры, ясностью надежды и усердием милосердия. Пусть время Великого поста поможет всем нам придать евангельский смысл и этому моменту испытания и боли", - приводит агентство слова Папы.

В связи с обострившейся обстановкой принято решение ближайшие мессы также проводить в виртуальном формате. Кроме того, до 15 марта прекращено участие верующих в мессах, которые папа Франциск служит по утрам в Доме Святой Марфы в Ватикане.

Несколько дней назад ряд иностранных СМИ сообщили о том, что у самого Святейшего обнаружен коронавирус. Позднее администрация Святого престола эту информацию опровергла.

Между тем, данные по числу заразившихся вирусом COVID-19 в Италии продолжают расти. Так, стало известно, что опасный диагноз подтвердился уже у второго главы региона - президента североитальянской области Пьемонт Альберто Чирио. Министр спорта Италии уже заявил о необходимости приостановить национальный чемпионат по футболу, чтобы не способствовать распространению вируса.

В свою очередь представители некоторых европейских стран выступают с призывом к итальянским властям, запретить своим гражданам покидать страну. В частности, с таким обращением выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По последним данным, в мире зафиксировано свыше 100 тысяч зараженных вирусом COVID-19, число летальных случаев перевалило за 3,5 тысячи.