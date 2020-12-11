Путин: статус наблюдателя Узбекистану — важный шаг по укреплению связей ЕАЭС

По словам президента России, это действительно важный, качественный шаг по укреплению связей союза с естественными, традиционными партнерами.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Предоставление статуса стран-наблюдателей ЕАЭС Узбекистану является важным и качественным шагом по укреплению связей союза с традиционными партнерами, считает президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Хотел бы отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭС вызывает заинтересованное внимание целого ряда зарубежных государств. Сегодня Высший Евразийский экономический совет примет решение о предоставлении Республике Узбекистан... и Республике Куба... - мы предоставляем им статус наблюдателя", - сказал Путин в ходе выступления на саммите ЕАЭС.

По словам президента России, это действительно важный, качественный шаг по укреплению связей союза с естественными, традиционными партнерами.

Статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит Узбекистану формировать новые рынки сбыта своей продукции, устранять препятствия и барьеры в торговых отношениях со странами-участниками объединения, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Мы придаем важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с ЕАЭС. Важно использовать потенциал наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях. Взаимно формировать новые рынки", - сказал глава Узбекистана.

Президент Узбекистана сообщил, что страны ЕАЭС являются основными, естественными торговыми партнерами республики. В частности, за последние годы объемы взаимного товарооборота страны с государствами объединения выросли почти в два раза, с отдельными странами – даже в условиях пандемии коронавируса. Также создано тысячи новых совместных предприятий с участием инвестиций государств ЕАЭС.

Узбекистану предоставлен статус наблюдателя в ЕАЭС >>

Мирзиёев отметил, что сегодня ведущие предприятия Узбекистана наладили кооперацию и совместно осваивают рынки третьих стран, успешно реализуют проекты в металлургии, сельском хозяйстве, текстильной отрасли. "Рассматриваем вопрос налаживания сотрудничества с Евразийским банком развития для поддержания таких проектов", - уточнил узбекистанский лидер.

Президент Узбекистана считает, что статус наблюдателя при ЕАЭС позволит выйти на качественно новый уровень диалога и практического взаимодействия, "более глубоко и лучше понимать те стремительные процессы, которые происходят в рамках объединения".

Напомним, глава Узбекистана 11 декабря принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате. В ходе заседания президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о решении предоставить Кубе и Узбекистану статус наблюдателя при ЕАЭС.