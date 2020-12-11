Где пройдет следующий саммит ЕАЭС

Также главы стран ЕАЭС утвердили стратегию развития интеграции союза до 2025 года. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Следующее заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) запланировано на май 2021 года, сообщил на брифинге глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясников, пишет РИА Новости.

"Предварительно определено на май следующего года заседание Высшего евразийского экономического совета, где нам надо будет отчитаться о планах по реализации стратегии до 2025 года, о тех поручениях, которые были даны по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и по многим конкретным другим вопросам", - сказал он.

Как позднее уточнила в ходе брифинга помощница главы ЕЭК Ия Малкина, заседание пройдет в Казахстане.

Ранее в пятницу Мясникович сообщил, что главы стран ЕАЭС утвердили стратегию развития интеграции союза до 2025 года. Она содержит весомую "добавленную стоимость" - это "ранее не предусмотренные интеграционной повесткой меры и механизмы подъема инвестиционной и инновационной активности, наращивания кооперационного и научно-производственного потенциала союза, его становления как значимого центра развития современного мира".

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В документе определены механизмы сотрудничества и в сферах, не предусмотренных договором о ЕАЭС: образовании и науке, туризме, спорте и здравоохранении.

Совету Евразийской экономической комиссии поручено утвердить в первом квартале 2021 года план мероприятий по реализации стратегических направлений, правительствам государств-членов и ЕЭК – обеспечить реализацию документа.