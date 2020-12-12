15:32 12 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Сенат Олий Мажлиса — зал заседаний

Сенат Олий Мажлиса обсудит поправки в Конституцию на заседании 18 декабря

ЦИК Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
145 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201212/15588142/Senat-Oliy-Mazhlisa-obsudit-popravki-v-Konstitutsiyu-na-zasedanii-18-dekabrya.html

Совет Сената Олий Мажлиса определился с датой очередного пленарного заседания, а также сформировал повестку предстоящей встречи. Работа парламентариев пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Очередное, десятое заседание Верхней палаты Парламента Узбекистана состоится 18 декабря. Такое решение было принято по итогам заседания Совета Сената Олий Мажлиса.

Парламентарии также определили список вопросов, которые будут вынесены на обсуждение в ближайшую пятницу:

  • "О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан":
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан в связи с совершенствованием процессуального порядка пересмотра решений об административных правонарушениях";
  • "Порядок пересмотра решений об административных правонарушениях";
  • "О внесении изменений и дополнений в Административно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием процедуры";
  • "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института судебного надзора по уголовным делам";
  • "О внесении изменений и дополнений в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института надзора";
  • "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института".

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Пресс-служба Сента Олий Мажлиса
Коррупция разрушает: кто виноват и что делать — эксклюзивное интервью Танзилы Нарбаевой
Кроме того, в связи с принятием законов "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием бюджетного процесса"  планируется рассмотреть законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

Также в повестке пленарного заседания учреждение Градостроительного кодекса Узбекистана и обсуждение законопроекта о совершенствовании процедуры государственно-частного партнерства.

Сенаторы намерены обсудить нормативные акты, направленные на упрощение таможенных процедур, а также ратифицировать международную Киотскую конвенцию. 

Фуры на таможенном посту
© Sputnik / Игорь Зарембо
Олий Мажлис одобрил присоединение РУз к Киотской таможенной конвенции
Представители Верхней палаты Парламента заслушают отчеты профильных ведомств об исполнении госбюджета за 9 месяцев 2020 года.

Помимо этого с докладом перед сенаторами выступит министр юстиций республики.

Отдельным пунктом парламентарии рассмотрят программу социально-экономического развития Каракалпакстана на период до 2023 года.

Теги:
законодательство, Конституция, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных
Вы все тяжело больны: Захарова ответила США на желание усилить санкционное давление на Россию
Захарова о призывах США к давлению на Россию: это уже болезнь, фобия
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться