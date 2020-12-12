Сенат Олий Мажлиса обсудит поправки в Конституцию на заседании 18 декабря

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Очередное, десятое заседание Верхней палаты Парламента Узбекистана состоится 18 декабря. Такое решение было принято по итогам заседания Совета Сената Олий Мажлиса.
Парламентарии также определили список вопросов, которые будут вынесены на обсуждение в ближайшую пятницу:
- "О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан":
- "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан в связи с совершенствованием процессуального порядка пересмотра решений об административных правонарушениях";
- "Порядок пересмотра решений об административных правонарушениях";
- "О внесении изменений и дополнений в Административно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием процедуры";
- "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института судебного надзора по уголовным делам";
- "О внесении изменений и дополнений в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института надзора";
- "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института".
Также в повестке пленарного заседания учреждение Градостроительного кодекса Узбекистана и обсуждение законопроекта о совершенствовании процедуры государственно-частного партнерства.
Сенаторы намерены обсудить нормативные акты, направленные на упрощение таможенных процедур, а также ратифицировать международную Киотскую конвенцию.
Помимо этого с докладом перед сенаторами выступит министр юстиций республики.
Отдельным пунктом парламентарии рассмотрят программу социально-экономического развития Каракалпакстана на период до 2023 года.