Сенат Олий Мажлиса обсудит поправки в Конституцию на заседании 18 декабря

Совет Сената Олий Мажлиса определился с датой очередного пленарного заседания, а также сформировал повестку предстоящей встречи. Работа парламентариев пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Очередное, десятое заседание Верхней палаты Парламента Узбекистана состоится 18 декабря. Такое решение было принято по итогам заседания Совета Сената Олий Мажлиса.

Парламентарии также определили список вопросов, которые будут вынесены на обсуждение в ближайшую пятницу:

"О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан":

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан в связи с совершенствованием процессуального порядка пересмотра решений об административных правонарушениях";

"Порядок пересмотра решений об административных правонарушениях";

"О внесении изменений и дополнений в Административно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием процедуры";

"О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института судебного надзора по уголовным делам";

"О внесении изменений и дополнений в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института надзора";

"О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института".

Кроме того, в связи с принятием законов "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием бюджетного процесса" планируется рассмотреть законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

Также в повестке пленарного заседания учреждение Градостроительного кодекса Узбекистана и обсуждение законопроекта о совершенствовании процедуры государственно-частного партнерства.

Сенаторы намерены обсудить нормативные акты, направленные на упрощение таможенных процедур, а также ратифицировать международную Киотскую конвенцию.

Представители Верхней палаты Парламента заслушают отчеты профильных ведомств об исполнении госбюджета за 9 месяцев 2020 года.

Помимо этого с докладом перед сенаторами выступит министр юстиций республики.

Отдельным пунктом парламентарии рассмотрят программу социально-экономического развития Каракалпакстана на период до 2023 года.