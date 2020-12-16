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Экономсовет СНГ: Узбекистан достойно справился с председательством в организации

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201216/15613518/Ekonomsovet-SNG-Uzbekistan-dostoyno-spravilsya-s-predsedatelstvom-v-organizatsii.html

Несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19, республика организовала все важные для Содружества мероприятия на высоком уровне, отмечают в Комиссии по экономическим вопросам.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Подходящий к концу 2020 год в СНГ прошел под знаком председательства Узбекистана, и для страны это была работа в непростых условиях.

Пресс-служба ФАО
Одна из крупнейших конференций ООН впервые пройдет под председательством Узбекистана

Об этом 16 декабря на итоговом заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономсовете СНГ заявил полномочный представитель России Владимир Воробьев.

"Однако Узбекистан достойно справился: все запланированные мероприятия были проведены на высоком уровне", — заявил он.

Пандемия коронавируса и вызванные ею транспортные ограничения, а также переход на удаленный формат работы заставили всех искать новые способы общения, рассказал Sputnik полномочный представитель Узбекистана Шохрух Гуламов.

"Мы опробовали новые технологии, и заседания проходили частично очно, частично в режиме видеоконференции. Мы постарались решить все вопросы, поставленные перед Узбекистаном в рамках его председательства — в частности, вопросы по концепции плана мероприятий, направленных на расширение сотрудничества между государствами СНГ", — отметил Гуламов.

За год Узбекистан рассмотрел в рамках Экономсовета 115 вопросов — и большая часть из них была одобрена, подчеркивает полпред РУз.

Флаги стран СНГ
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет весной в Минске

"Основные документы — это Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года, план мероприятий по реализации первого этапа данной стратегии. Также хочу выделить Концепцию по транспортному сотрудничеству до 2030 года и Концепцию по межрегиональному сотрудничеству до 2030 года", — добавил Гуламов.

Он подчеркнул, что эти документы были инициированы Узбекистаном и впоследствии успешно приняты. 

Теги:
комиссия, председательство, Узбекистан, СНГ



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