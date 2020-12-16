Экономсовет СНГ: Узбекистан достойно справился с председательством в организации

Несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19, республика организовала все важные для Содружества мероприятия на высоком уровне, отмечают в Комиссии по экономическим вопросам.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Подходящий к концу 2020 год в СНГ прошел под знаком председательства Узбекистана, и для страны это была работа в непростых условиях.

Об этом 16 декабря на итоговом заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономсовете СНГ заявил полномочный представитель России Владимир Воробьев.

"Однако Узбекистан достойно справился: все запланированные мероприятия были проведены на высоком уровне", — заявил он.

Пандемия коронавируса и вызванные ею транспортные ограничения, а также переход на удаленный формат работы заставили всех искать новые способы общения, рассказал Sputnik полномочный представитель Узбекистана Шохрух Гуламов.

"Мы опробовали новые технологии, и заседания проходили частично очно, частично в режиме видеоконференции. Мы постарались решить все вопросы, поставленные перед Узбекистаном в рамках его председательства — в частности, вопросы по концепции плана мероприятий, направленных на расширение сотрудничества между государствами СНГ", — отметил Гуламов.

За год Узбекистан рассмотрел в рамках Экономсовета 115 вопросов — и большая часть из них была одобрена, подчеркивает полпред РУз.

"Основные документы — это Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года, план мероприятий по реализации первого этапа данной стратегии. Также хочу выделить Концепцию по транспортному сотрудничеству до 2030 года и Концепцию по межрегиональному сотрудничеству до 2030 года", — добавил Гуламов.

Он подчеркнул, что эти документы были инициированы Узбекистаном и впоследствии успешно приняты.