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Пресс-служба Мирзиёева: Узбекистан выполнил концепцию председательства в СНГ

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201217/15621698/Press-sluzhba-Mirzieva-Uzbekistan-vypolnil-kontseptsiyu-predsedatelstva-v-SNG.html

Под председательством республики были приняты рассчитанные до 2030 года стратегия экономического развития, приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, стратегии сотрудничества в области туризма, спорта и молодежной политики.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистан полностью выполнил концепцию своего председательства в СНГ несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, передает пресс-служба Шавката Мирзиеева.

Алексей Майшев / Sputnik
Узбекистан озвучил приоритеты председательства в СНГ

Республика в этом году председательствует в СНГ. Завтра состоится заседание совета глав государств Содружества под председательством президента Узбекистана. 

В пресс-службе напомнили, что Узбекистан впервые взял на себя ответственную миссию председательства в Содружестве.

Под председательством республики было проведено около 60 многосторонних мероприятий, принято свыше 70 документов. В частности, приняты рассчитанные до 2030 года стратегия экономического развития, приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, стратегии сотрудничества в области туризма, спорта и молодежной политики.

"Успешно проведены заседания Совета глав правительств, Экономического совета, Совета министров иностранных дел, других уставных и отраслевых органов СНГ", - говорится в сообщении.

Завтра на саммите будет рассмотрен проект концепции дальнейшего развития СНГ на период до 2030 года и план по ее реализации. В повестку также включены вопросы оценки современного состояния и перспектив развития многоплановых отношений в рамках СНГ по всем направлениям политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в сфере совместного противодействия новым вызовам и угрозам.

По итогам встречи планируется принять совместные заявления по случаю 75-летия создания Организации Объединенных Наций и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, а также решения по разным аспектам деятельности Содружества, в том числе о месте проведения очередного заседания совета глав государств в 2021 году.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, председательство, Узбекистан, СНГ



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