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Решение принято: где состоится очередной саммит СНГ

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Председательство в Содружестве Независимых Государств перешло от Узбекистана к Беларуси - такое решение приняли единогласно главы государств СНГ.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Очередное заседание глав государств СНГ состоится 15 октября 2021 года в столице Беларуси Минске, заявил председатель исполкома Сергей Лебедев в рамках саммита Содружества.

В заключение встречи Шавкат Мирзиёев выразил надежду в скорой встрече с главами государств в Ташкенте.

Напомним, в этом году в СНГ председательствует Узбекистан. Президент республики в своем послании Олий Мажлису 24 января заявил, что это событие имеет историческое значение для страны.

Накануне в пресс-службе узбекского лидера сообщили, что страна полностью выполнила концепцию своего председательства, несмотря на пандемию.

Теги:
Сергей Лебедев, Узбекистан, Минск, СНГ



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