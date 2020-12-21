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Москва и Ташкент утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе

© Foto : NASA
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201221/15647893/Moskva-i-Tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose.html

Посол РФ в республике заявил, что документ может быть подписан в ходе ближайшей двусторонней встречи на высшем уровне.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Россия и Узбекистан утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе, документ может быть подписан в 2021 году, заявил РИА Новости посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

"Завершена работа по согласованию текста межправсоглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - сказал Тюрденев.

Дипломат считает, что документ может быть подписан в ходе ближайшей двусторонней встречи на высшем уровне.

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По данным госкорпорации "Роскосмос", узбекская сторона может участвовать в системах мониторинга космического "мусора" на обсерватории "Майданак" и дистанционного зондирования земли, совместных проектах в разработке спутников, а также завершении строительства радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в Джизакской области Узбекистана.

Теги:
Роскосмос, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, Космос



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